ORF2Folge vom 26.08.2025
25 Min.Folge vom 26.08.2025

Diese Woche präsentiert Magdalena Schwarz ihre Gerichte in Silvia Schneiders neuem Kochstudio. Kochen war immer schon eine Lieblingsbeschäftigung der jungen Salzburgerin. Als Küchenchefin liebt sie die Vielfalt und das Ausprobieren neuer Dinge. In dieser Ausgabe steht auf dem Speiseplan: -Kartoffel-Kräutersuppe -Gamsrücken mit Rotkraut und Süßkartoffel-Püree Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker

