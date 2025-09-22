Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Folge vom 22.09.2025
Folge vom 22.09.2025: Silvia kocht

25 Min.Folge vom 22.09.2025

Die tägliche Kochsendung mit Silvia Schneider und den besten Profiköchinnen und -köchen Österreichs. Diese Woche steht Liechtenstein mit seinen Produkten und regionalen Produzenten im Mittelpunkt. Der mit dreizehn Punkten im Gault-Millau-Restaurantführer ausgezeichnete Heiko Krüger, bereitet folgende exklusive zwei Gerichte zu: -Liechtensteiner Rieslingsuppe -Nudeln in Cognac-Rahmsauce mit Liechtensteiner Trüffel Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher

