Silvia kocht
Folge vom 23.09.2025: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 23.09.2025
Die tägliche Kochsendung mit Silvia Schneider und den besten Profiköchinnen und -köchen Österreichs. Diese Woche steht Liechtenstein mit seinen Produkten und regionalen Produzenten im Mittelpunkt. In dieser Ausgabe bereitet der mit dreizehn Punkten im Gault-Millau-Restaurantführer ausgezeichnete Heiko Krüger, folgende zwei Gerichte zu: -Gerstensuppe mit Bündner Fleisch -Liechtensteiner Polenta mit Eierschwammerl Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0