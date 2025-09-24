Silvia kocht
Folge vom 24.09.2025: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 24.09.2025
Das Fürstentum Liechtenstein steht diese Woche im Mittelpunkt bei Silvia kocht. Heiko Krüger kocht Spezialitäten aus seiner Wahlheimat. Besonders wichtig sind dem Küchenchef des Restaurants „Vivid“ im Hotel Schatzmann in Liechtenstein Produkte aus der Region in Verbindung mit internationaler Erfahrung. 1. Rezept: Rheintaler Riebel mit Apfelmus 2. Rezept: Grießflammeri mit Zwetschkenröster Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0