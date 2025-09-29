Silvia kocht
Folge vom 29.09.2025: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 29.09.2025
Die tägliche Kochsendung mit Silvia Schneider und den besten Profiköchinnen und -köchen Österreichs. Diesmal kocht Maximilian Stock aus dem Alpenhof an ihrer Seite. Er bereiten in einfachen Schritten folgende Spezialitäten aus seiner Heimat zu: - Kürbis-Nocken mit Junglauch, Amarettini und Bergkäse - Brioche-French Toast mit Apfelragout und Zimt-Crème Fraîche Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
