ORF2Folge vom 02.11.2025
25 Min.Folge vom 02.11.2025

In dieser Woche heißt es: Kochlöffel bereit für Österreichs Nachwuchsköche! Lena Sophie Eder, Johannes Johnny Hebblethwaite und Matthias Mayrhuber zaubern von Montag bis Donnerstag jeweils zwei Gerichte mit Silvia. Den Startschuss gibt Johannes Johnny Hebblethwaite. Auf dem Speiseplan stehen in dieser Folge: Waldorfsalat Fleischlaibchen à la Metternich Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher

