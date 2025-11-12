Silvia kocht
Folge vom 12.11.2025: Silvia kocht
26 Min.Folge vom 12.11.2025
Die tägliche Kochsendung mit Silvia Schneider und den besten Profiköchinnen und -köchen Österreichs. Jede Woche steht ein anderes Bundesland mit seinen Produkten und regionalen Produzenten im Mittelpunkt. Eine Köchin bzw. ein Koch aus der Region bereitet in einfachen, nachvollziehbaren Schritten in den Studiosendungen zwei Gerichte, die die Freude am Kochen wecken sollen, zu. Die Gerichte: Malakofftorte Nussbeugel Bildquelle: ORF
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0