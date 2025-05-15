Zum Inhalt springenBarrierefrei
Silvia kocht: Unterwegs in Filzmoos

Folge vom 15.05.2025
25 Min.

Silvia Schneider ist in dieser Ausgabe in Filzmoos unterwegs. Sie startet ihre Tour mit der Gondel. Es geht rauf auf die Alm, majestätischer Ausblick inklusive! Wenn nach schneereichen Winter die Natur wieder zu neuem Leben erwacht, und die Almblumen blühen, dann beginnt im Bergdorf Filzmoos die neue Wandersaison. Mit frischen Kräutern im Gepäck trifft Silvia auf der Oberhofalm Hüttenwirtin Karin Bliem und Küchenchef René Steurer. Er serviert seine berühmten Stinkerknödel und Spagatkrapfen. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker

