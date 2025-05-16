Silvia kocht: Unterwegs in Filzmoos - 16.05.2025Jetzt kostenlos streamen
Silvia kocht
Folge vom 16.05.2025: Silvia kocht: Unterwegs in Filzmoos - 16.05.2025
25 Min.Folge vom 16.05.2025
Silvia Schneider ist in dieser Ausgabe in Filzmoos unterwegs. Sie startet ihre Tour mit der Gondel. Es geht rauf auf die Alm, majestätischer Ausblick inklusive! Wenn nach schneereichen Winter die Natur wieder zu neuem Leben erwacht, und die Almblumen blühen, dann beginnt im Bergdorf Filzmoos die neue Wandersaison. Mit frischen Kräutern im Gepäck trifft Silvia auf der Oberhofalm Hüttenwirtin Karin Bliem und Küchenchef René Steurer. Er serviert seine berühmten Stinkerknödel und Spagatkrapfen. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker
