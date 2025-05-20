Silvia kocht
Folge vom 20.05.2025: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 20.05.2025
Bereits seit einigen Jahren gibt es in der Region Schladming Dachstein die Almkulinarik. Gemeinsam mit den Hüttenwirten und Hüttenwirtinnen entwickelt Haubenkoch Richard Rauch für jede Hütte ein besonderes Almgericht. Diesmal zeigen Lydia Schrempf von der Sattelberghütte und Richard Rauch von den Geschwistern Rauch: 1. Gericht: Überbackenes Frischkäsebrot mit Kräuter-Pesto und Spiegelei 2. Gericht: Carpaccio vom Rinderfilet mit Basilikum- Kürbiskernpesto und Bergkäsecracker Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
Altersfreigabe:
0