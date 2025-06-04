Silvia kocht
Folge vom 04.06.2025: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 04.06.2025
Am Hauptplatz von Schärding betreibt Lukas Kienbauer drei Lokale: Lukas Steak, Lukas Izakaya und das Fine-Dining-Restaurant. Ausgezeichnet mit 4 Hauben und 1 Michelin Stern präsentiert sich Lukas Kienbauer mit seinem Team äußerst vielseitig. Gekocht wird, was die Region und Saison bereitstellen. Doch auch seine Liebe zu asiatischen Lebensmitteln zieht sich durch alle seine Restaurants und zeigt sich auch in den Gerichten bei Silvia kocht. 1. Gericht: Kartoffelknödel mit Ziegenkäse, Wildkräuter und brauner Butter 2. Gericht: Erdbeeren mit Jogurt und Hollerblüte Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
