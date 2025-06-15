Silvia kocht
Folge vom 15.06.2025: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 15.06.2025
Mit zwei Micheline Sternen und vier Hauben ausgezeichnet ist Peter Girtler. Er begeistert seine Gäste in der Gourmetstube »Einhorn« im Hotel Stafer in Mauls in Südtirol mit kulinarischer Tradition und neuen Kreationen. Sein Fokus liegt auf regionalen Produkten, am besten vom eigenen Gutshof. Folgende Gerichte werden zubereitet: Schlutzkrapfen und Schokoladen-Olivenöl-Mousse. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Bernhard Somera
Altersfreigabe:
0