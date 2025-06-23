Silvia kocht
Kochen mit den besten Köchinnen und Köchen Österreichs und zusätzlich in die schönsten Regionen des Landes entführt werden – das verspricht Silvia Schneider. Von Montag bis Donnerstag kocht die Moderatorin mit ihren Gästen im neuen Kochstudio. Am Freitag zieht es sie hinaus in die schönsten Regionen des Landes. Dort präsentiert sie Ausflugs- und Restauranttipps sowie kulinarische Gustostückerl. Dieses Mal kocht Marcel Ksoll ein Bärlauch-Risotto und eine Quiche aus Frühlingszwiebeln. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Christian Vogel
