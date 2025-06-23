Silvia kocht
Folge vom 23.06.2025: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 23.06.2025
Marcel Ksoll aus Bad Goisern, Rezeptentwickler und Küchenmeister zeigt, dass man neben Fleisch noch sehr viel mehr auf einem Griller zubereiten kann. Die warmen Temperaturen verleiten für Outdoor-Cooking – Ideen und Inspirationen gibt es diese Woche dazu bei "Silvia kocht". Folgende Gerichte werden zubereitet: Flammkuchen mit frischem grünem Spargel und geräuchertem Saibling und Kipferlschmarrn mit frischen Beeren. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Christian Vogel
