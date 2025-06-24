Silvia kocht
Folge vom 24.06.2025: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 24.06.2025
Marcel Ksoll aus Bad Goisern, Rezeptentwickler und Küchenmeister zeigt, dass man neben Fleisch noch sehr viel mehr auf einem Griller zubereiten kann. Die warmen Temperaturen verleiten für Outdoor-Cooking – Ideen und Inspirationen gibt es diese Woche dazu bei Silvia kocht. Gerichte: 1. Gericht: Duroc-Kotelett mit Mangold 2. Gericht: Erdbeeren mit Marzipanschaum Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Christian Vogel
