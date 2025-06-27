Silvia kocht: Unterwegs im inneren Salzkammergut - 27.06.2025Jetzt kostenlos streamen
Silvia kocht
Folge vom 27.06.2025: Silvia kocht: Unterwegs im inneren Salzkammergut - 27.06.2025
Einmal im Jahr herrscht in Bad Goisern Ausnahmezustand. Es ist die Zeit der Radlpirsch, eine lieb gewordene Tradition im Zuge der Goiserer Gamsjagatage. Die Räder werden geschmückt, es wird musiziert, gelacht und verkostet. Veranstalter Andreas Rastel hat auch für Silvia ein altes Waffenrad vorbereitet. Beim Aufkranzen des Rades hilft Katharina Steglegger. Sie ist Bergsteigerin, Journalistin und mit viel Leidenschaft bei der Radpirsch dabei. Gemeinsam geht es zum Start. Die erste Station wartet mit Musik auf. Es wird gefeiert, gesungen und geposcht, aber nicht irgendwie - Zugspieler Thomas Huber erklärt die Regeln. Bei der nächsten Station begrüßt die Obfrau der Goldhauben- und Kopftuchfrauen Bad Goisern Brigitte Mittendorfer. Ein Besuch im Holzknechtmuseum in Bad Goisern darf nicht fehlen, verkostet werden hier die berühmten Holzknechtnocken, eine regionale Spezialität nur aus Mehl, Salz und Wasser, herausgebacken in heißem Butterschmalz und serviert mit Sauerkraut oder Apfelmus. Am nächsten Morgen wartet schon früh Anja Kreßl auf der Zeisholfalm auf Silvia. Anja bereitet kurzgebratenes vom Lamm mit Bärlauchrisotto und ein Alpentiramisu zu. Die passenden Kräuter dazu gibt es von Anjas Cousine. Carina Schiendorfer ist Kräuterpädagogin und kennt jedes Kraut. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker