ORF2Folge vom 17.08.2025
Folge vom 17.08.2025: Silvia kocht

25 Min.Folge vom 17.08.2025

In dieser Woche begrüßt Silvia Schneider den oberösterreichischen Spitzenkoch Christian Göttfried im Studio. Gemeinsam mit seiner Frau führt er seit 2015 das Restaurant und Hotel Göttfried in Linz, bekannt für internationale Küche mit regionalen, mediterranen und französischen Einflüssen. Der zweifach ausgezeichnete Haubenkoch zaubert Rollgerstel Risotto mit Karfiol und gefüllte Artischocke aufs Teller. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker

