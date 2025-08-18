Silvia kocht
Folge vom 18.08.2025: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 18.08.2025
In dieser Woche begrüßt Silvia Schneider den oberösterreichischen Spitzenkoch Christian Göttfried im Studio. Gemeinsam mit seiner Frau führt er seit 2015 das Restaurant und Hotel Göttfried in Linz, bekannt für internationale Küche mit regionalen, mediterranen und französischen Einflüssen. Der zweifach ausgezeichnete Haubenkoch kocht diesmal Saibling im Bananenblatt und Linseneintopf. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker
