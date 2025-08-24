Silvia kocht
Folge vom 24.08.2025: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 24.08.2025
Aus Zell am See kommt die junge, engagierte Köchin Magdalena Schwarz in Silvia Schneiders Kochstudio. Kochen war immer schon eine Lieblingsbeschäftigung der jungen Salzburgerin. Zu einer Kochlehre kam sie jedoch erst nach ihrer Ausbildung zur Frisörin. 2020 übernahm sie das „Restaurant Margarethenstein“ und damit auch dessen Küche. Als Küchenchefin liebt sie die Vielfalt und das Ausprobieren neuer Dinge. In dieser Ausgabe serviert sie: - Gebeiztes Lachstatar mit Wasabi Schaum und Algensalat an Roter Zwiebel süß sauer - Beeren Schmarrn Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0