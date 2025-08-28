Silvia kocht: Unterwegs in Zell am See - KaprunJetzt kostenlos streamen
Folge vom 28.08.2025: Silvia kocht: Unterwegs in Zell am See - Kaprun
Über 30 Meter tief hat sich die Kapruner Ache Ihren Weg durch das Kapruner Tal „geschnitten“. Steilstufen und Höhenmeter lassen sie Fahrt aufnehmen und ihre pure Kraft entfachen. Diese Kraft ist es, mit der das Gletscherwasser die Sigmund Thun Klamm geformt hat. Gemeinsam mit Hans Jäger besucht Silvia das tosende Naturschauspiel Kapruner Ache mit der Sigmund Thun Klamm, erklimmen Steilstufen und Höhenmeter und genießen den Ausblick auf das tobende Wasser. Danach geht es zu Günther Katschner. Er ist Bäcker und betreibt das Holzofenstüberl am Kirchbichl in Kaprun. Jeden Freitag wird hier so wie früher im alten Ofen frisches Brot gebacken. Folgende Gerichte werden zubereitet: Holzofenbrot mit Tauernroggen und Landweizen sowie Pochierte Creme vom Bio-Schafstopfen mit eingemachten Brombeeren, Hafer-Haselnussstreusel und Sauerklee. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker