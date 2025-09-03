Silvia kocht
Folge vom 03.09.2025: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 03.09.2025
Im Studio begrüßt Silvia Schneider Dominik Süß vom Gasthaus Süss in Oberkappel im Mühlviertel, Oberösterreich. Von seinen Reisen bringt Dominik Süß neue Inspirationen in seine Rezepte. Frisch zurück aus Kanada zeigt er diesmal bei Silvia kocht zwei neu kreierte Gerichte. Seine Motivation: Jeder kann kochen! Das zeigt er auch mit seinen Gerichten von Montag bis Donnerstag bei Silvia kocht. Gerichte: 1. Gericht: Pesto Rosso 2. Gericht: Naan Brot & Tsatsiki Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
