Manuel Gratzl ist ein internationaler Starkoch mit Schwerpunkt auf bodenständiger und traditioneller Küche. Seiner Leidenschaft für asiatische Küche widmete er sein Kochbuch „The Spirit of Asia“. Dieser Fusion zweier Kochwelten wird er auch bei den Rezepten für Silvia kocht in dieser Woche gerecht. Folgende Gerichte werden zubereitet: Erdäpfelgulasch und Zweierlei von der Seeforelle mit Kimchi Roulade, sowie Grüner Apfel und Sake-Joghurt. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker
