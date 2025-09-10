Silvia kocht
Folge vom 10.09.2025: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 10.09.2025
Kochen mit den besten Köchinnen und Köchen Österreichs und zusätzlich in die schönsten Regionen des Landes entführt werden – das verspricht Silvia Schneider. Diesesmal kocht Silvia mit Manuel Gratzl, dem Chefkoch des Restaurants „Zur Alten Kaisermühle“ aus Wien. Folgende Gerichte werden zubereitet: -Geflämmtes Filet von der Lachsforelle -Topfenpalatschinken Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker
