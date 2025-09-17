Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2
Folge vom 17.09.2025
Silvia Schneider präsentiert gemeinsam mit Max Stiegl ihre 2. Heimat Polen kulinarisch. Max Stiegl vom Gut Purbach unterstützt sie dabei tatkräftig. Auf dem Speiseplan stehen landestypische Speisen, am Freitag zeigt Silvia ihr "Krakau". Folgende Gerichte werden zubereitet: Placki ziemniaczane (Kartoffelpuffer) & Gulasz wołowy sowie Barszcz czerwony (Rote-Rüben-Suppe – schnelle Version). Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher

