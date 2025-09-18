Silvia kocht: Unterwegs in KrakauJetzt kostenlos streamen
Silvia kocht
Folge vom 18.09.2025: Silvia kocht: Unterwegs in Krakau
26 Min.Folge vom 18.09.2025
Silvia Schneider entdeckt mit Monika Krzynówek die Magie Krakaus: Vom majestätischen Wawelschloss über die legendäre Marienkirche bis zu den grünen Planty, wo einst Stadtmauern standen. Dazu gibt’s kulinarische Klassiker wie Łazanki und zarte Krakauer Ente. Folgende Gerichte werden zubereitet: Łazanki (Krauteintopf) sowie zarte Krakauer Ente. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH
