Silvia kocht: Unterwegs in LiechtensteinJetzt kostenlos streamen
Silvia kocht
Folge vom 25.09.2025: Silvia kocht: Unterwegs in Liechtenstein
26 Min.Folge vom 25.09.2025
Das Fürstentum liegt eingebettet zwischen dem Rhein und den Alpen. Mit 160 Quadratkilometer Fläche kein großes Land, aber dafür voller Geschichte, Natur und kulinarischer Schätze. Wer Liechtenstein besucht, kommt an einem Ort nicht vorbei: Schloss Vaduz, Wahrzeichen des Landes. Seit 1712 ist es im Besitz der Fürsten von Liechtenstein und wurde im Laufe der Jahrhunderte stetig erweitert und restauriert. Folgende Gerichte werden zubereitet: Käsknöpfle und gedeckter Apfelkuchen. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0