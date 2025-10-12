Silvia kocht
Folge vom 12.10.2025: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 12.10.2025
Peter H. Müller entdeckte nach einem abgebrochenen Studium der Anglistik, Amerikanistik und Volkskunde seine Leidenschaft für die Gastronomie. 2012 wurde er als „Deutschlands bester Jungsommelier“ ausgezeichnet, ein Jahr später übernahm er die Position des Chef-Sommeliers. 2014 ehrte ihn das Magazin Falstaff als „Sommelier des Jahres“. Seit 2015 lebt Müller im Burgenland, wo er mit dem „Heimlichwirt“ seine kulinarische Heimat gefunden hat. In dieser Ausgabe kocht er: - Gebackene Austernpilze mit pannonisch-mediterranem Nudelsalat - Gebratenes Zanderfilet mit Zitronenbutter, Rahmwirsing & frischer Polenta Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
