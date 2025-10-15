Silvia kocht
Folge vom 15.10.2025: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 15.10.2025
Gemeinsam mit Silvia Schneider kocht diese Woche Peter Heimlich Müller vom Heimlichwirt in Gols im Burgenland. Peter H. Müller kam nach einem abgebrochenen Studium der Anglistik, Amerikanistik und Volkskunde zur Gastronomie. Seit 2013 als Chef-Sommelier tätig, gewann er 2012 den Wettbewerb als „Deutschlands bester Jungsommelier“. 2014 wurde er „Deutschlands Falstaff Sommelier des Jahres“. Seit 2015 ist er im Burgenland beheimatet und betreibt dort den Heimlichwirt. Die Gerichte dieser Ausgabe: 1. Gericht: Süßkartoffel aus dem Ofen mit Chili-Mayonnaise & Krautsalat; 2. Gericht: Brillat-Savarin mit Brombeeren, Zartbitterschokolade & Erdnussbutter-Buttercreme Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
Altersfreigabe:
0