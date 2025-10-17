Silvia kocht: Unterwegs in der Region Neusiedlersee - 17.10.2025Jetzt kostenlos streamen
Silvia kocht
Folge vom 17.10.2025: Silvia kocht: Unterwegs in der Region Neusiedlersee - 17.10.2025
25 Min.Folge vom 17.10.2025
Den Auftakt ihrer Reise macht Silvia am Weinweg Gols, wo auf zehn Kilometern alles um die Traube geht – Kostproben inklusive. Danach kehrt sie im "Gasthaus zur Dankbarkeit" in Podersdorf ein, wo Gänsebrust und geschmorte Wangen vom Steppenrind auf dem Speiseplan stehen. Anschließend zieht es sie hinaus in die pannonische Tiefebene, in den Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel. Es ist ein Ort der Gegensätze: trocken und feucht, still und lebendig. Nationalpark-Ranger Lukas Vendler führt die Besucher und Besucherinnen zu weißen Eseln, Sodalacken, Wasserbüffeln und Graurindern. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
