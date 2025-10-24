Silvia kocht: Unterwegs in St. Johann in Tirol - 24.10.2025Jetzt kostenlos streamen
In St. Johann in Tirol ist viel los. Es gibt viel zu entdecken für Silvia Schneider. Silvia sucht in den Bergen das Abenteuer. Mit der Harschbichlbahn geht es in kürzester Zeit rauf zur Mittelstation, um dort einen echten Adrenalinjunkie zu treffen. Gernot Riedel lädt zu einem Mountaincart-Rennen ein. Nach den ersten Instruktionen geht es auch schon den Berg hinab. Nach dieser Talfahrt ist eine Verschnaufpause in der Blumenwiese angesagt, bevor es ins Ortszentrum von St. Johann und dort auf den Wochenmarkt geht. Peter Fischer ist dafür der richtige Begleiter. Er ist ein wandelndes Lexikon. Von ihm erfährt Silvia vieles über die Geschichte des barocken Ortes inmitten des Leukentales. Ein wahrer Kulturschatz ist die Barockkirche. Das Stadtmuseum wiederum beherbergt außergewöhnliche Anekdoten und einzigartige Raritäten. Am Ried Hof am Bichlach in Oberndorf, mit Blick auf den Wilden Kaiser trifft Silvia Anni Oberlechner. Sie ist gelernte Köchin und seit 8 Jahren im Weltmeister Grill-Verein in der Region. Sie zeigt, dass man auf dem Grill auch Süßspeisen zubereiten kann. Diesmal auf dem Speiseplan: Praline vom Wagyu Rind auf Apfel Krautsalat Topfenstrudelmuffin mit Heidelbeersauce Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker