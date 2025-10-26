Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Silvia kocht

Silvia kocht

ORF2Folge vom 26.10.2025
Silvia kocht

Silvia kochtJetzt kostenlos streamen

Silvia kocht

Folge vom 26.10.2025: Silvia kocht

25 Min.Folge vom 26.10.2025

Sohyi Kim ist diese Woche zu Gast bei Silvia kocht. Gemäß ihrem Motto: "Authentisch, wie ich es bei meiner Mama erlebt habe. Traditionell, mit den herkömmlichen Aromen der asiatischen Küche. Regional, mit Zutaten aus Europa" bereitet sie jeden Tag zwei Gerichte zu. Folgende Gerichte werden diesmal zubereitet: Gimbab mit Gemüse Reisrolle und Dönjang Suppe. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Martina Pivovarníková

Alle verfügbaren Folgen