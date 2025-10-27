Silvia kocht
Folge vom 27.10.2025: Silvia kocht - 27.10.2025
25 Min.Folge vom 27.10.2025
Sohyi Kim ist diese Woche zu Gast bei Silvia kocht. Gemäß ihrem Motto: "Authentisch, wie ich es bei meiner Mama erlebt habe. Traditionell, mit den herkömmlichen Aromen der asiatischen Küche. Regional, mit Zutaten aus Europa" bereitet sie jeden Tag zwei Gerichte zu. Folgende Gerichte werden diesmal zubereitet: Gimbab mit Gemüse Reisrolle und Dönjang Suppe. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Martina Pivovarníková
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0