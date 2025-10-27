Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Folge vom 27.10.2025
25 Min.Folge vom 27.10.2025

Als Sohyi Kim nach Österreich kam, war ihr Wunsch, eine Modedesignkarriere zu starten. Sie absolvierte die Modeschule, doch schon kurze Zeit später entdeckte sie ihre Liebe zum Kochen, geprägt von ihrer Mutter, die in Korea ein Restaurant betreibt. Sie entwickelte Kim kocht-Kreationen nach den fünf Elementen, kombiniert klassische österreichische Gerichte mit traditionellen koreanischen. Die Gerichte diesmal - Wolfsbarsch Hö Gugsu mit Gotschujang Sauce und Kräuter - Gebratener Wolfsbarsch mit Sojachili Sauce Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Martina Pivovarníková

