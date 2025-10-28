Silvia kocht
Folge vom 28.10.2025: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 28.10.2025
Sohyi Kim eröffnete 1995 ihr erstes Restaurant und lehrte damit auch koreanische Küche in Österreich. 1998 lernte sie nach eigener Definition „neu kochen“, mit biologischen und nachhaltigen Zutaten. Mit ihrem neuen Restaurant „Kim kocht“ entwickelte sie Kreationen nach den 5 Elementen. Gekocht wird traditionell, mit den herkömmlichen Aromen der asiatischen Küche und regionalen Zutaten. Die Gerichte diesmal: - Gebratener Kimchi Bogunbab mit Spiegelei - Tofu Zizimi mit Kimchi Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Martina Pivovarníková
