ORF2Folge vom 12.11.2025
Folge vom 12.11.2025: Silvia kocht

26 Min.Folge vom 12.11.2025

Die tägliche Kochsendung mit Silvia Schneider und den besten Profiköchinnen und -köchen Österreichs. Jede Woche steht ein anderes Bundesland mit seinen Produkten und regionalen Produzenten im Mittelpunkt. Eine Köchin bzw. ein Koch aus der Region bereitet in einfachen, nachvollziehbaren Schritten in den Studiosendungen zwei Gerichte, die die Freude am Kochen wecken sollen, zu. Die Gerichte: Malakofftorte Nussbeugel Bildquelle: ORF

