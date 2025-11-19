Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Folge vom 19.11.2025
Folge vom 19.11.2025: Silvia kocht

25 Min.Folge vom 19.11.2025

Die tägliche Kochsendung mit Silvia Schneider und den besten Profiköchinnen und -köchen Österreichs. Jede Woche steht ein anderes Bundesland mit seinen Produkten und regionalen Produzenten im Mittelpunkt. Aus Salzburg kommt diesmal Nazim Yay vom Jagdhof in Filzmoos. Er zeigt folgende zwei Gerichte: -Rosa Hirschrücken auf Selleriepüree -Topfen-Nougat Knödel mit Birnenragout Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher

