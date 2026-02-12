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Silvia kocht

Silvia kocht: Unterwegs im Weinviertel

ORF2Folge vom 12.02.2026
Silvia kocht: Unterwegs im Weinviertel

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Silvia kocht

Folge vom 12.02.2026: Silvia kocht: Unterwegs im Weinviertel

25 Min.Folge vom 12.02.2026

Silvia Schneider besucht die Kreativ-Bäckerei Kürrer in Ernstbrunn, lernt beim Bäckermeister den legendären Bio-6er Striezel zu flechten und erkundet anschließend den Wildpark Ernstbrunn mit seinen Tieren und Wölfen. Den Tag rundet sie mit einer winterlichen, vegetarischen Köstlichkeit von Koch Patrick Lentavitsch ab. Gerichte der Sendung: - 6er Striezel - Winterliches Spitzkraut mit Rüben und Sauerrahm Bildquelle: ORF_Silvia Schneider GmbH

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