Silvia kocht: Unterwegs im WeinviertelJetzt kostenlos streamen
Silvia kocht
Folge vom 12.02.2026: Silvia kocht: Unterwegs im Weinviertel
25 Min.Folge vom 12.02.2026
Silvia Schneider besucht die Kreativ-Bäckerei Kürrer in Ernstbrunn, lernt beim Bäckermeister den legendären Bio-6er Striezel zu flechten und erkundet anschließend den Wildpark Ernstbrunn mit seinen Tieren und Wölfen. Den Tag rundet sie mit einer winterlichen, vegetarischen Köstlichkeit von Koch Patrick Lentavitsch ab. Gerichte der Sendung: - 6er Striezel - Winterliches Spitzkraut mit Rüben und Sauerrahm Bildquelle: ORF_Silvia Schneider GmbH
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