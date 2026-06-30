Silvia kocht
Folge vom 30.06.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 30.06.2026
Rupert Viehauser und Patrick Leitner von der Reiterhütte in Dorfgastein kochten bei Silvia. Passend für den Start in die Freizeit- und Wandersaison zeigten die beiden Köche ihre Lieblingsschmankerl. 1.Gericht: Florentiner Cordon Bleu 2.Gericht: Bachsaibling mit Tomatenrisotto und Kräutersalat Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Christopher Vogel
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