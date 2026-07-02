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Silvia kocht

Silvia kocht: Unterwegs in Dorfgastein

ORF2Folge vom 02.07.2026
Silvia kocht: Unterwegs in Dorfgastein

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Silvia kocht

Folge vom 02.07.2026: Silvia kocht: Unterwegs in Dorfgastein

26 Min.Folge vom 02.07.2026

In Dorfgastein nimmt Alexandra Portenkirchner Silvia Schneider mit auf den Dorfrundweg und macht einen Abstecher bei der Anna Kapelle sowie dem Römerturm aus dem 14. Jahrhundert. Danach erlebt sie Fest- und Hochzeitsschnalzen des Herreitervereins. Auch der Wengeralm kocht sie gemeinsam mit Stefan Mittersteiner Kalbsrahmgulasch mit Butterspätzle und Zweierlei Nockn. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher

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