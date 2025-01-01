Staffel 1Folge 23
Simsalabim Sabrina
Folge 23: Sommernachts-Albtraum
22 Min.
Die Schüler proben Shakespeares "Sommernachtstraum". Sabrina soll als Regisseurin das Stück inszenieren, während Cassandra und Harvey die Rollen Oberon und Titania übernehmen. Sabrina ist eifersüchtig und tut alles, um Cassandra zu demütigen. Diese rächt sich, indem sie aus der Unterwelt den Puck herbeiruft. Dieser erscheint als Fabius, nimmt Harvey die Rolle weg und stiftet auch sonst noch allerlei Unheil. Erst Cassandra und Sabrina gemeinsam können den Puck wieder in die Unterwelt verbannen.
Genre:Animation, Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© DHX