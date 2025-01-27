Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sin City Tow - Die Abschlepper von Las Vegas

Freaky New Year

DMAXFolge vom 27.01.2025
Freaky New Year

Sin City Tow - Die Abschlepper von Las Vegas

Folge vom 27.01.2025: Freaky New Year

45 Min.Folge vom 27.01.2025Ab 6

Rund um Silvester strömen Hunderttausende Party-Gäste nach Las Vegas. Und die Parkplätze am Strip kosten bis zu hundert Dollar für ein paar Stunden. So viel Geld wollen viele Autofahrer nicht bezahlen, deshalb kommt auf die Abschlepp-Profis jede Menge Arbeit zu. Jeremy liefert bereits sein fünftes Fahrzeug auf dem Firmenhof ab. Und an einem Hotel und einer Wohnanlage warten schon die nächsten Kandidaten. „Pineapple“ bekommt es im Süden der Stadt mit einem ramponierten Pritschenwagen zu tun. Bei dem Auftrag setzt der Vollprofi spezielles Equipment ein.

