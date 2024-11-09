Sin City Tow - Die Abschlepper von Las Vegas
Folge vom 09.11.2024: Drama, Baby
44 Min.Folge vom 09.11.2024Ab 12
Auf dem Parkplatz einer Immobilienverwaltung steht ein Sattelschlepper, der dort nicht hingehört. „Pineapple“ befestigt den Hubarm seines Trucks an den stabilen, U-förmigen Metallbügeln des Fahrzeugs. Danach klemmt er die Druckluftleitung der Federung ab. Und die Vorderachse wird mit Ketten gesichert. Aber dann taucht plötzlich wie aus dem Nichts der Fahrer des Sattelschleppers auf. Und Jeremy bekommt es in der Nähe eines Nachtklubs ebenfalls mit zwei wütenden Kunden zu tun. Die jungen Männer haben in dem Etablissement Geburtstag gefeiert.
