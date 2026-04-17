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Single Parents

Chez 2. Klasse

ATVStaffel 2Folge 15vom 17.04.2026
Chez 2. Klasse

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Single Parents

Folge 15: Chez 2. Klasse

21 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 6

Angie und Will helfen am Valentinstag beim Eltern-Schüler-Dinner aus. Die Kinder servieren denkwürdige kulinarische Eigenkreationen und kassieren die Erwachsenen ab.

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