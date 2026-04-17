Single Parents
Folge 15: Chez 2. Klasse
21 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 6
Angie und Will helfen am Valentinstag beim Eltern-Schüler-Dinner aus. Die Kinder servieren denkwürdige kulinarische Eigenkreationen und kassieren die Erwachsenen ab.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Single Parents
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2: 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren