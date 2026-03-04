Zum Inhalt springenBarrierefrei
Oh Shit, sie bekommt ein Baby

ATVStaffel 2Folge 18vom 04.03.2026
21 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 6

Die hochschwangere Sharon spürt die ersten Wehen. Sofort organisieren Poppy und die Clique einen Transport ins Krankenhaus, und jede berichtet von ihrer eigenen Geburtsgeschichte. Ron glänzt indes mit Abwesenheit.

