Single Parents
Folge 18: Oh Shit, sie bekommt ein Baby
21 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 6
Die hochschwangere Sharon spürt die ersten Wehen. Sofort organisieren Poppy und die Clique einen Transport ins Krankenhaus, und jede berichtet von ihrer eigenen Geburtsgeschichte. Ron glänzt indes mit Abwesenheit.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2018
