Single Parents
Folge 6: Happy Halloween
21 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 6
Die Kinder freuen sich ausnahmsweise auf die Schule, denn heute wird ein schauriges Halloween-Fest gefeiert. Poppy und Angie planen indes eine Gruselparty bei Douglas. Sie wollen sich selbst beweisen, dass sie coole Mütter sind.
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Single Parents
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2: 20th Century Fox International Television
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