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Single Parents

Happy Halloween

ATVStaffel 2Folge 6vom 29.05.2026
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Single Parents

Folge 6: Happy Halloween

21 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 6

Die Kinder freuen sich ausnahmsweise auf die Schule, denn heute wird ein schauriges Halloween-Fest gefeiert. Poppy und Angie planen indes eine Gruselparty bei Douglas. Sie wollen sich selbst beweisen, dass sie coole Mütter sind.

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