SK Kölsch
Folge 1: Tote schweigen nicht
46 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Ein skrupelloser Mörder hat den Polizisten Köpke in einem Café am Bahnhof erschossen - unmittelbar bevor der seinen Kollegen Falk und Jupp eine wichtige Nachricht übermitteln konnte. Nur kurze Zeit später werden die beiden Beamten zu einem weiteren Verbrechen gerufen: Auf einer Wiese hat man zahlreiche vergrabene Leichen gefunden. Zu den Toten gehört auch der Polizist Jürgen Reichert, der mit Köpke gut befreundet war. Haben die Verbrechen etwa einen gemeinsamen Hintergrund?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Nostro Film GmbH