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SK Kölsch

Die Liebesfalle

SAT.1Staffel 5Folge 11vom 07.11.2019
Die Liebesfalle

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Folge 11: Die Liebesfalle

46 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Jupp und Falk werden mit der Lösung zweier Mordfälle beauftragt, die nach dem gleichen Schema verübt wurden: Beide Opfer sind männlich, hatten offensichtlich reges Interesse an Kontaktanzeigen und wurden nach vollzogenem Geschlechtsakt mit einer Schere erstochen. In der Hoffnung, auf den richtigen Täter zu stoßen, geben Jupp und Falk ebenfalls ein Inserat auf - mit großem Erfolg. Zahlreiche Frauen melden sich und verabreden sich mit den Beamten in einem Café.

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