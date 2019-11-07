SK Kölsch
Folge 13: Doppelspiel
46 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Die beiden Polizistinnen Silvia und Inge haben bei einem verdeckten Einsatz in einem Kölner Antiquitätenladen den ermordeten Rolf Seidel gefunden. Von den Bonner Kolleginnen erfährt Jupp, dass der Mann vermutlich wegen immens wertvoller Tontäfelchen sterben musste, die während des Irakkrieges gestohlen und nun der UNO zum Verkauf angeboten wurden.
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SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Nostro Film GmbH