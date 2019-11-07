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SK Kölsch

Doppelspiel

SAT.1Staffel 5Folge 13vom 07.11.2019
Doppelspiel

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Folge 13: Doppelspiel

46 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Die beiden Polizistinnen Silvia und Inge haben bei einem verdeckten Einsatz in einem Kölner Antiquitätenladen den ermordeten Rolf Seidel gefunden. Von den Bonner Kolleginnen erfährt Jupp, dass der Mann vermutlich wegen immens wertvoller Tontäfelchen sterben musste, die während des Irakkrieges gestohlen und nun der UNO zum Verkauf angeboten wurden.

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