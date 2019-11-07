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SK Kölsch

Familienbande

SAT.1Staffel 5Folge 5vom 07.11.2019
Familienbande

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SK Kölsch

Folge 5: Familienbande

45 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Gerade als Familie Schäfer den 70. Geburtstag der Mutter feiern will, taucht unerwartet Vater Schäfer auf, der die Familie bereits vor Längerem verlassen hat. Als der ungebetene Gast kurz darauf tot aufgefunden wird, suchen Jupp und Falk nach den Hintergründen für diese Tat und werden schon bald fündig: Mutter Schäfer hat eine große Summe im Lotto gewonnen. Nachdem der Ermordete einen Teil davon haben wollte, liegt es nahe, dass eines der Kinder der Täter ist.

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