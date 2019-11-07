SK Kölsch
Folge 53: Pack die Badehose ein
46 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Bademeister Holger Behrmann wird tot im Chlorgasraum des Freibades gefunden. Bei der Autopsie kommt heraus, dass sein Schlüsselbein gebrochen ist - offensichtlich handelt es sich nicht um einen Unfall, sondern um Mord. Da Behrmann die Urlaubsvertretung des Bademeisters Fischer ist, liegt der Verdacht nahe, dass der junge Mann das Opfer einer Verwechslung wurde.
Weitere Folgen in Staffel 5
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SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Nostro Film GmbH